29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK markete bu hafta neler geliyor? İşte indirimli ürünler…

29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar ŞOK markete bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Kaliteli ürünleri uygun fiyattan satışa sunan ŞOK market indirimli ürünler reyonuyla yine göz dolduruyor. 29 Nisan’dan itibaren Orkid Gece Ultra Extra 18’li Ped 11,70 TL; Orkid Normal Ultra Extra 26’lı Ped 11,70 TL; Orkid Gece Platinum 18’li Ped 14,55 TL; Orkid Normal Platinum 26’lı Ped ise 14,95 TL’den satışa sunulacak. ŞOK aktüel ürünler ile ilgili detaylar haberimizde…