29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK markete bu hafta neler geliyor? İşte indirimli ürünler…
29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. ŞOK markete bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her hafta birbirinden kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler raflarda yerini alıyor. Bu hafta ŞOK'ta Finish 72'li Quantum Tablet 64,95 TL; Palmolive 500 ml Duş Jeli 10,95 TL; İphana 75 ml 3 Boyutlu Beyazlık Luxe Parlatıcı Etki 9,95 TL; Oral-B 3D white 1+1 Diş Fırçası 16,90 TL olacak. 29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile ilgili detaylı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar ŞOK markete bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Kaliteli ürünleri uygun fiyattan satışa sunan ŞOK market indirimli ürünler reyonuyla yine göz dolduruyor. 29 Nisan’dan itibaren Orkid Gece Ultra Extra 18’li Ped 11,70 TL; Orkid Normal Ultra Extra 26’lı Ped 11,70 TL; Orkid Gece Platinum 18’li Ped 14,55 TL; Orkid Normal Platinum 26’lı Ped ise 14,95 TL’den satışa sunulacak. ŞOK aktüel ürünler ile ilgili detaylar haberimizde…