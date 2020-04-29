29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu açıklandı! Bu hafta ŞOK'a neler geliyor? Aktüel kataloğu sizlerle…

29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Sokağa çıkma yasağından dolayı bu hafta ŞOK, hafta sonu gelecek olan aktüel ürünlerini de 29 Nisan kataloğuyla birleştirdi. ŞOK aktüel kataloğunda Paşabahçeden Kapaklı 2’li Kase 9,99 TL; Estrella Kase 14,95 TL; City 6’lı Su Bardağı 12,95 TL; Zest 230 cc Sirkelik-Yağlık 6,99 TL; Zest 500 cc Sirkelk-Yağlık 7,99 TL; Bingo 2.5 kg Bulaşık Deterjanı ise 14,90 TL yerine 10 TL’den satışa sunuluyor. 29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu tamamı haberimizde…