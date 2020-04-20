22 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 22 Nisan ŞOK'a bu hafta neler geliyor?

22 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK markete her hafta birbirinden çeşitli ve uygun fiyatlı ürünler geliyor. Vatandaşlar 22 Nisan ŞOK’a bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtını merak ediyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta Gokıdy Markası ile Oyuncak Çay Seti 14,95 TL; Lisanslı Oyuncak Kutusu 16,95 TL; Sevimli Hayvanlar 34,95 TL; 360 Yarış seti 34,95 TL; Çocuk Tabure 17,95 TL. Tekli Arabalar 9,45 TL olarak satışa sunulacak. Detaylar haberimizde…