16 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'e bugün neler geliyor?

A101 16 Nisan 2020 kataloğu bu hafta yine dopdolu. A101 aktüel kataloğunda; Altus AL-1090 Tezgah Seviyesi Buzdolabı 599 TL; Arzum 2 yıl garantili olan Arzum Starry AR1111 El Blender Seti 159 TL; Arzum Epilasyon Aleti 85 TL; Sunny Vesta Tost Makinesi 179 TL; Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi ise 89,95 TL’den satışa sunuluyor. Ayrıca Ramazan’a özel ürünler de yine bu Perşembe A101 raflarında olacak. A101’e bugün neler geliyor? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

16 NİSAN 2020 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER