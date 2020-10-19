Yapılandırma ne demek? Borç yapılandırma nedir?

Yeni istihdam paketine eklenmesi beklenen yapılandırma düzenlemesi ile 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak. Borç yapılandırması başta KYK borçları olmak üzere vergi, sigorta, gümrük gibi pek çok alanı da kapsayacak.

BORÇ YAPILANDIRMA NEDİR?

İhtiyaç anında aldığınız bir ihtiyaç kredisini ödemekte zorluk çekebilir ya da SGK borcunuzu ödeyememiş olabilirsiniz. Ya da motorlu taşıtlar vergisi gibi bazı vergilerinizi ödemekte zorlanmışsınızdır. Buna benzer birçok durumda ödemeler zamanında yapılamadığından borçluluk hali artarak devam eder.

Bu gibi durumlar sonucu çeşitli kurumlar tarafından zaman zaman borç yapılandırması yapılarak ödeme kolaylıkları sağlanır. Borçlu olduğunuz miktar için istenen belgeler ile birlikte yetkili mercilere başvurarak borcunuzu bütçenize uygun olacak şekilde yapılandırarak ödeyebilirsiniz.

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YAPILANDIRMA KAPIDA!

AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda, yeni düzenlemenin kapsamı ile ilgili bilgi verdi.

Demiröz, “Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 4 milyon kişinin 500 milyar liralık vergi ve sigorta borçları, gümrük, trafik, kaçak köprü geçiş cezaları, öğrenci kredi borçları, belediyelere olan çeşitli borçlar ile bazı idari para cezaları yapılandırılacak.” dedi.