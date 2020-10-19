KYK borcu silinecek mi? KYK borçları yapılandırma ne zaman?

KYK borçları yapılandırması için görüşmeler başladı. AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 4 milyon kişinin 500 milyar liralık borçlarının yapılandırılacağını bildirdi. KYK kredi borcu olan öğrencilerin söz konusu çalışmanın kabul edilmesi durumunda yüzü gülecek.

KYK BORÇLARI İÇİN YAPILANDIRMA KAPIDA!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeniden yapılandırma ile ilgili bir çalışma yaptıklarını, düzenlemeyi istihdam paketine eklemeyi düşündüklerini açıklamıştı.

AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda, düzenlemenin kapsamı ile ilgili bilgi verdi.

Demiröz, “Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 4 milyon kişinin 500 milyar liralık vergi ve sigorta borçları, gümrük, trafik, kaçak köprü geçiş cezaları, öğrenci kredi borçları, belediyelere olan çeşitli borçlar ile bazı idari para cezaları yapılandırılacak.” dedi.

Yapılandırma ne demek? Borç yapılandırma nedir?