'Volkswagen'in Manisa yatırımı, domino etkisi oluşturacak'

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Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Manisa merkezli Türkiye birimini resmen kurdu. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, “Alman medyasından etkilenerek Türkiye’den uzak duran birçok firma Türkiye’ye yönelecek.” mesajı verdi. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ise, “Ülkemize olan güvenin de açık bir göstergesidir.” değerlendirmesinde bulundu.

TAYSAD BAŞKANI KANCA: “BİRÇOK FİRMA GELMEK ZORUNDA KALACAK”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, “Volkswagen gibi büyük bir kuruluşun Türkiye’de büyük bir yatırım yapması, bir defalık bir alım değil yıllara uzanan bir yatırım yapması, özellikle Almanya’da bugüne kadar Türkiye’ye biraz çekinceli ve mesafeli bakan birçok başka firmayı da Türkiye’ye yönelmeye mecbur bırakacak.” diye konuştu.

Küçük ve orta ölçekli firmalardan çok ciddi miktarda Türkiye ile iş birliği yapmak isteyen bulunduğunu ifade eden Kanca, şunları kaydetti:

“Bunlar Alman medyasından etkilenerek ve Alman siyasetçilerden etkilenerek biraz uzak duruyorlardı. Şimdi Volkswagen’in yatırımı ve yeni dalgayla birlikte bence bu değişecektir. Diğer Alman firmaları da Türkiye’ye yönelik özellikle otomotiv tarafında domino etkisiyle hareket başlatarak yer arayıp yatırım yapmaya başlayacaklardır.”

OYDER BAŞKANI ŞAHSUVAROĞLU: “MUTLULUKLA KARŞILIYORUM”

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da Volkswagen’in Türkiye adımının resmîleşmesinin ardından bir açıklama yayımladı. Otomotiv sektörünün en büyük markalarından biri olan Volkswagen’in Türkiye’ye yatırım için ilk adımı atmış olmasını büyük mutluluk içinde karşıladığını söyleyen Şahsuvaroğlu, şunları ifade etti:

“Dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan VW markasının yatırım için ülkemizi seçmesi ülkemize olan güvenin de açık bir göstergesidir.”

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen Volkswagen Turkey fabrikasında, marka bünyesindeki Skoda’nın Karoq adlı SUV modeli ve Seat’ın Ateca modeli ile birlikte VW Passat ve Skoda Superb üretilmesi gündemde. 2022’de üretime başlayacak fabrikada yılda 300 binden fazla üretim planlanıyor.

VW’nin yatırımı bağlamında Resmî Gazete’de bir karar yayımlandı. Proje bazlı yatırım teşvikleri kapsamında; 5 milyar TL ve üzeri doğrudan yabancı yatırımlar için proje sözleşmesi imzalama yetkisi Sanayi Bakanı’na verildi. Böylece yatırımın önündeki bürokratik engeller azaltıldı.