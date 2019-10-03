VW'den Türkiye'ye 1 milyarlık ilk adım

Alman otomotiv devi Volkswagen’in Manisa’da kuracağı fabrika için resmi açıklama gelmezken, şirket kuruldu. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Volkswagen Manisa’da 943.5 milyon lira sermayeli şirket kurdu. Şirketin adı ise, ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ’ oldu. Alman devinin son yıllarda anavatanı dışında yaptığı en büyük yatırımlardan biri olacak yeni tesis için toplamda yaklaşık 1.4 milyar euro yatırım yapması bekleniyor.

5 bin kişiye istihdam

Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen fabrikada VW’nin bünyesindeki Skoda’nın Karoq adlı SUV modeli ve Seat’ın Ateca ile birlikte VW Passat ve Skoda Superb üretilmesi gündemde. 2022’de üretime başlayacak fabrikada yılda 300 binden fazla üretim planlanıyor. VW’nin yatırımı bağlamında Resmi Gazete’de bir karar yayımlandı. Proje bazlı yatırım teşvikleri kapsamında; 5 milyar TL ve üzeri doğrudan yabancı yatırımlar için proje sözleşmesi imzalama yetkisi Sanayi Bakanı’na verildi. Böylece yatırımın önündeki bürokratik engeller azaltıldı.

Eylülde satışlar yüzde 82 arttı

Otomotiv sektörü eylül ayı satışlarıyla moral buldu. Eylülde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 82 yükselişle 41.992 adet olarak gerçekleşti. Binek otomobil pazarı yüzde 100.67 artışla 35.308, hafif ticari satışlarıysa yüzde 23.03 yükselişle 6.684 oldu. Toplam pazar, dokuz aylık dönemde ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39.3 azalarak 281.309 adet olarak gerçekleşti. Merkez Bankası’nın faiz indirimleri ve döviz kurundaki düşüş, piyasadaki olumlu havayla birleşince satışlar yükselişe geçti.

Kampanyasız ‘yerli’ kalmadı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası’na Toyota ve Mercedes de dahil oldu. Böylelikle binekte Fiat, Honda, Hyundai, Renault, Toyota; ticaride Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC ve Mercedes yer aldı.