Valör nedir ne demek? BDDK valör uygulaması nedir?

Valör uygulamasına dair detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar konuya yönelik arama yapmaya başladı. Bugün, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) altın ve dolar alım işlemlerinde meblağın ilgilinin hesabına bir iş günü valörlü olarak aktarılmasına ilişkin uygulamanın kaldırıldığını duyurdu. Peki, Valör uygulaması nedir? BDDK valör uygulaması ne demek?



VALÖR UYGULAMASI NEDİR?

100 gram altın ve 100 bin dolar üzerindeki işlemlerde Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihtir. Kredi hesaplarına alacak geçen hareketler için işlemin yapıldığı günü takip eden ilk iş günüdür. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür.

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VALÖR TARİHİ NEDİR?

Bankacılık sisteminde bir vadeli mevduat hesabı açtığınızda ve paranızı burada faize yatırdığınızda paranıza faizin işlemeye başlayacağı tarih valör tarihi olarak adlandırılır. Uygulamada genel olarak bir bankada vadeli mevduat hesabınıza para yatırdığınız tarihten bir gün sonra faiz işlemeye başlar.

Bazı bankalarda bu tarih, 2 gün ya da 3 gün valörlü olarak karşımıza çıkar. Bu durumda banka size daha yüksek faiz verebilir. Valör hesaplama işlemi yapıldığında sunulan faizin gerçek halini de görmüş oluruz. 3 gün valörlü işlem yapıldığında 32 gün için %14 faiz veren bir banka aslında paranızı 35 gün kullanmış demektir.

Bankalarda işlemlerin aynı gün valörlü ya da valörsüz adı altında vakit kaybetmeden başlatılması da olasıdır. Bunun için banka ile pazarlık yapabilirsiniz. Genelde bankaya yatırdığınız paralar 1 gün valörlü değer kazanmakta, bankadan çektiğiniz paralar ise aynı gün valörlü olacak şekildedir.