BDDK nedir, açılımı ne? BDDK son dakika kredi açıklaması

BDDK'dan son dakika açıklaması geldi. BDDK, kredilerin takibe düşme süresini 90 günden 180 güne çıkaran uygulamanın süresini 30 Haziran 2021'e uzatıldığını açıkladı. Peki, BDDK nedir, açılımı ne? BDDK kredi açıklaması nedir? İşte tüm detaylar...

BDDK SON DAKİKA KREDİ AÇIKLAMASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan son dakika açıklamaya göre, kredilerin takibe düşme süresini 90 günden 180 güne çıkaran uygulamanın süresini 30 Haziran 2021'e uzatıldığını açıkladı.

Kredilerin takibe düşme süresini 90 günden 180 güne çıkaran uygulamanın süresi 30 Haziran 2021’e uzatıldı. Düzenleme ihtiyaç kredilerinin yanısıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredileri kapsıyor. Ayrıca, 100 gram altın ve 100 bin dolar üzerindeki işlemlerde meblağın ilgilinin hesabına bir iş günü valörlü olarak aktarılmasına ilişkin uygulama kaldırıldı.

BDDK AÇILIMI NEDİR?

BDDK açılımı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'dur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, bankalar ve özel finans kurumlarının piyasa disiplini içerisinde sağlıklı, etkin ve dünya ölçeğinde rekabet edebilir bir yapıda işleyişi için uygun ortamı yaratmak bu sayede ülkenin uzun vadeli büyümesine ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir devlet kurumudur.