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  3. Vakıfbank 0,64 konut kredisi hesaplama ekranı: Vakıfbank destek kredi paketi başvurusu nasıl yapılır?
04 Haziran 2020 Perşembe 13:28 | Son Güncelleme:

Vakıfbank 0,64 konut kredisi hesaplama ekranı: Vakıfbank destek kredi paketi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank 0,64 konut kredisi hesaplama ekranı: Vakıfbank destek kredi paketi başvurusu nasıl yapılır"

Kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyası büyük ilgi gördü. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar ucuz konut kredilerin detaylarını merak ediyorlar. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacağını açıkladı. Vakıfbank 0,64 konut kredisi hesaplama ekranı sıkça ziyaret ediliyor. Vakıfbank destek kredi paketi başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler..

Vakıfbank 0,64 konut kredisi tüm ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyası vatandaşları heyecanlandırdı. Uygun konut kredisi ile ev sahibi olmak isteyenler Vakıfbank 0,64 konut kredisi hesaplama ekranını sıkça ziyaret ediyorlar. Vakıfbank destek kredi paketi başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı da merak edliyor. İşte Vakıfbank konut kredisine dair tüm detaylar...

VAKIFBANK 0,64 KONUT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

VAKIFBANK DESTEK KREDİ PAKETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kampanya, sıfır/birinci el ve ikinci el konut alımları için geçerli olacaktır.

Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750.000.-TL, diğer şehirlerimizde ise en fazla 500.000.-TL olacaktır.

Kampanya kapsamında kullandırılacak konut kredileri eşit taksitli ve azami 12 aya kadar ödemesiz dönemli olacaktır.

Müşterilerin tercihine göre belirtilen ödemesiz dönem vadesi daha kısa tutulabilecektir.

VAKIFBANK FAİZ ORANI TABLOSU

VAKIFBANK FAİZ MALİYET TABLOSU

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