TÜİK personel alımı ne zaman yapılacak? TÜİK uzman yardımcısı alımı şartları neler?

Türkiye İstatistik Kurumu 50 Uzman Yardımcısı alımı yapıyor. Şartları sağlayan adayların, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü) ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitelerinde bulunan sınav ilanını inceleyerek, başvurularını Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı Devlet Mah. Necatibey Cad. No: 114 06420 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapmaları gerekmektedir.

TÜİK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

a) Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere 50 (elli) TÜİK Uzman Yardımcısı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 veya 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına ait yukarıdaki her bölüm karşısında yer alan puan türünden 80 ve üzerinde puan almış, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümleri için İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince ve Arapça dillerinden birinden Yabancı Dil Sınavından (YDS) 50 ve üzerinde puan almış olmak, İstatistik, İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik bölümleri için İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince ve Arapça dillerinden birinden Yabancı Dil Sınavından (YDS) 70 ve üzerinde puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak kaydıyla; müracaat edenlerin yukarıda belirtilen puan türlerinden alınacak, her bölüm kontenjanının 4 katı aday arasına girmek ( sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır). Aranan genel şartlar:

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1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak,

2- Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Fakültelerin; İstatistik, İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik ile Mühendislik Fakültelerinin; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birisinden mezun olmak,

3- Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1985) tarih ve sonraki doğumlular,

4- Süresi içinde başvurmak ve giriş sınavı için istenilen belgeleri kuruma vermiş bulunmak, Giriş sınavına başvuran adaylardan; yukarıda belirtilen okul ve bölüm dışında müracaat eden adayların müracaatları geçerli sayılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Başvuruda istenen Belgeler:

a) Personel Daire Başkanlığından veya Kurumun internet sayfasından elde edilerek doldurulacak

İş Talep Formu,

b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı ile YDS sonuç belgesinin veya buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup geçerlilik süresi dolmamış belgenin bilgisayar çıktısı,

d) T.C. Kimlik Numarası beyanı (T.C. Kimlik Kartı yada Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi)

e) 3 adet vesikalık renkli fotoğraf.

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SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 11/09//2020 tarihinde http://www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Sözlü sınav 28/09/2020 -09/10/2020 tarihlerinde, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Devlet Mah. Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.

Adaylar ilan edilen yer ve zamanda T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

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