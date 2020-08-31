Kaymakam alımı şartları neler?

İçişleri Bakanlığına kaymakam alımı için ÖSYM tarafından sınav düzenlenecek. Sınava 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olanlar ve diğer koşulları taşıyanlar başvurabilecek.

ÖSYM KAYMAKAM ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

- Sınav, 18 Ekim 2020 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

- Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.