Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3509
  • 8,7696
  • 465.509
  • 1084.61
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Kaymakam alımı şartları neler?
31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:23 | Son Güncelleme:

Kaymakam alımı şartları neler?

Kaymakam alımı şartları neler"

İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylığı sınav duyurusu yayınlandı. Adaylar sınav başvurularını, ÖSYM başvuru merkezinden, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecekler.

İçişleri Bakanlığına kaymakam alımı için ÖSYM tarafından sınav düzenlenecek. Sınava 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olanlar ve diğer koşulları taşıyanlar başvurabilecek. 

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM KAYMAKAM ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

- Sınav, 18 Ekim 2020 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

- Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

Düğünlerde alınan yeni koronavirüs tedbirleri bugün itibarıyla yürürlüğe girdi
Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı
George Floyd'un katili polisten mide bulandıran savunma!
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Yunanistan'da büyük panik: Fransa'dan 18 tane savaş uçağı alıyor
İşte vürüsün yayılma nedeni: Avcılar'da koronavirüse aldırmadan halay çektiler

İşte vürüsün yayılma nedeni: Avcılar'da koronavirüse aldırmadan halay çektiler

Ne kadar dikkatlisiniz? İşte kafa karıştıran zeka soruları

Ne kadar dikkatlisiniz? İşte kafa karıştıran zeka soruları

Sarıgöl Ovası 'beyaz örtüye' büründü

Sarıgöl Ovası ''beyaz örtüye'' büründü

30 Ağustos 2020 reyting sonuçları açıklandı

30 Ağustos 2020 reyting sonuçları açıklandı