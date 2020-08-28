Fındık fiyatları 2020 ne kadar? TMO fındık alımı ödemeleri ne zaman yapılacak?

TMO fındık alımı ödemelerinin ne zaman yapılacağı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun Ticaret Borsasında gerçekleşen "TMO 2020 Fındık Alım Töreni ve Kuru Üzüm Fiyatlarının Açıklanması" töreninde fındık alım ödemelerinin ne zaman yapılacağını açıkladı.

TMO FINDIK ALIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin fındık alımlarına ilişkin, "Pazartesi gününden bugüne kadar teslim edilen fındık bedellerini, 10 gün beklenmeden cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktaracağız." dedi.

FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

Geçen yıl TMO tarafından kilogramı 16,5-17 liradan fındık alımı yaptıklarını anımsatan Pakdemirli, açıklanan fiyatların üreticiler, üretici örgütleri, ilgili STK'ler ve bütün kesimler tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Pakdemirli, bunun üretimin devamlığına ve piyasaların doğru şekillenmesine de büyük katkı sağladığını belirterek, "Hasat dönemi düşme eğiliminde olan fındık fiyatları hızla toparladı ve sezon içerisinde 18-20 lira civarında seyretti. Böylece kilogram başına 3-4 lira gibi artış ile fındık üreticilerimizin cebine ve Karadeniz ekonomisine en az 2 milyar liralık fazladan gelir sağlanmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Fındık alım fiyatında son iki yılda ortalama yüzde 55 artış sağladık"

Bu yıl fındık fiyatlarının ise yine hasattan önce 27 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlatan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TMO üzerinden, Giresun kalite fındığı 22,5 liradan, Levant kalite fındığı 22 liradan, sivri kalite fındık ise 21 liradan alıyoruz. Bu alım fiyatları, Sayın Cumhurbaşkanımızın fındık üreticilerimize verdiği önemin açık bir göstergesidir. Buradan kendisine bir kere daha teşekkürlerimi sunuyorum. Yine, randıman ve Bakanlığımız destekleri ile birlikte Giresun kalite fındığın kilogram alım fiyatı 25,5 liraya çıkmıştır. Böylece fındık alım fiyatında son 1 yılda ortalama yüzde 33, son iki yılda ise ortalama yüzde 55 artış sağladık ve üreticilerin yüzünü bir kez daha güldürdük. İnşallah TMO üzerinden regülasyon politikalarımız, bundan sonra da devam edecek."

Bekir Pakdemirli, üreticilerin 19 Ağustos'tan itibaren randevu almaya ve 24 Ağustos'tan itibaren de ürünlerini TMO'ya satmaya başladığını ifade ederek, "Buradan şunun da müjdesini vermek istiyorum, ödemeler lisanslı depoya teslimde peşin, diğer alım noktalarına teslimlerde 10 gün içinde yapılacaktır. Ancak, alımların başladığı pazartesi gününden bugüne kadar teslim edilen fındık bedellerini, 10 gün beklenmeden cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktaracağız." dedi.

TMO'ya fındık alım görevi verildiği 2006 yılından bugüne, Karadenizli üreticilerden, yaklaşık 6 milyar liralık fındık alımı yaptıkları bilgisini veren Pakdemirli, Giresun'da ise son 3 yılda toplam 30 bin ton kabuklu fındık alımı yaparak, üreticilere 400 milyon lira ödedikleri kaydetti.

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