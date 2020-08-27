ORKÖY kredisi ertelendi mi? ORKÖY kredi borçları ne olacak?

ORKÖY kredisi kullanan vatandaşlara müjdeli haber Bakan Pakdemirli'den geldi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Giresunlu üreticilerimizin ORKÖY projesi kapsamındaki kredi borçları 1 yıl süreyle ertelendi" dedi.

ORKÖY KREDİSİ ERTELENDİ Mİ?



Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Giresunlu üreticilerimizin ORKÖY projesi kapsamındaki kredi borçları 1 yıl süreyle ertelendi" dedi.

ORKÖY KREDİSİ NEDİR?



Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Dairesince, orman köylüsünün refahını artırmak ve kalkınmasını desteklemek amacıyla süt işlemeden defne kurutmaya, kereste fabrikasından iş makinelerine kadar farklı alanlardaki projelere verilen kredilerden bugüne kadar çok sayıda aile ve kooperatif yararlandı.

Ferdi destekler, orman köylüsünün refah seviyesini iyileştirmek, odunun yakacak olarak kullanımını azaltmak ve istihdama yönelik gelir getirici olarak uygulanıyor.

Kooperatif desteklemeleri kapsamında ise orman köyünde bulunan tarımsal kalkınma kooperatifleri, süt işletme tesisi, zeytin salamura tesisi, ormancılık çalışmalarına yönelik iş makineleri, odun dışı orman ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çam fıstığı işleme tesisi, defne kurutma tesisi, kereste fabrikası gibi projeleri için destekleniyor.

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