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  3. ORKÖY kredisi ertelendi mi? ORKÖY kredi borçları ne olacak?
27 Ağustos 2020 Perşembe 15:18 | Son Güncelleme:

ORKÖY kredisi ertelendi mi? ORKÖY kredi borçları ne olacak?

ORKÖY kredisi ertelendi mi" ORKÖY kredi borçları ne olacak"

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman ve Köy İlişkileri Dairesince verilen ORKÖY kredileri, orman köylülerinin refahını artırmak ve kalkınmasını desteklemek amacı ile verilmişti. Giresun'daki sel felaketinin ardından kredi kullanan vatandaşlar ORKÖY kredi borçları ne olacak? ORKÖY kredileri ertelenecek mi? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlardı. Beklenen açıklama Bakan Pakdemirli'den geldi.

ORKÖY kredisi kullanan vatandaşlara müjdeli haber Bakan Pakdemirli'den geldi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Giresunlu üreticilerimizin ORKÖY projesi kapsamındaki kredi borçları 1 yıl süreyle ertelendi" dedi.

ORKÖY KREDİSİ ERTELENDİ Mİ?

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Giresunlu üreticilerimizin ORKÖY projesi kapsamındaki kredi borçları 1 yıl süreyle ertelendi" dedi.

ORKÖY KREDİSİ NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Dairesince, orman köylüsünün refahını artırmak ve kalkınmasını desteklemek amacıyla süt işlemeden defne kurutmaya, kereste fabrikasından iş makinelerine kadar farklı alanlardaki projelere verilen kredilerden bugüne kadar çok sayıda aile ve kooperatif yararlandı.

Ferdi destekler, orman köylüsünün refah seviyesini iyileştirmek, odunun yakacak olarak kullanımını azaltmak ve istihdama yönelik gelir getirici olarak uygulanıyor.

Kooperatif desteklemeleri kapsamında ise orman köyünde bulunan tarımsal kalkınma kooperatifleri, süt işletme tesisi, zeytin salamura tesisi, ormancılık çalışmalarına yönelik iş makineleri, odun dışı orman ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çam fıstığı işleme tesisi, defne kurutma tesisi, kereste fabrikası gibi projeleri için destekleniyor.

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