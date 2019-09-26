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  3. Taşıt kredisinde indirim paketi yüz güldürüyor: İşte karşılaştırmalı tablo

Taşıt kredisinde indirim paketi yüz güldürüyor: İşte karşılaştırmalı tablo

Taşıt kredisinde indirim paketi yüz güldürüyor: İşte karşılaştırmalı tablo

Güncel taşıt kredileri yüzde 1,21 ilâ yüzde 1,49 arasında değişiyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank otomotiv sektörü için özel taşıt kredisi paketi açıkladı. Buna göre, Türkiye’de üretilen araçlar için kredi faizleri yüzde 0,49 ilâ yüzde 0,69 aralığına düşürüldü. Peki 100 bin TL taşıt kredisi alan kişi yeni paketle ne kadar kazanacak? İşte cevabı…

TM Dijital Haber Merkezi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt kredilerinde indirim yaptı. Kamu bankalarının açıkladığı paket olmaksızın 100.000 TL kredi alındığında 1,21 faiz istenirken, 36 ayda tahsis ücreti ile birlikte en az 130.010,76 TL toplam ödeme yapmak gerekiyordu. Bu toplam; 1,49 faiz uygulayan bankada 137.524 TL’ye kadar çıkıyordu.

Bu tabloya devlet bankalarından müdahale geldi. Son açıklamayla 100.000 TL otomobil kredisi için geri ödeme tutarı yaklaşık 111.750 TL’ye çekildi. Bu paketle en az 17.000 TL tüketicinin cebinde kalmış olacak.

AYLIK ÖDEMEDE YAKLAŞIK 500 TL AVANTAJ VAR

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düne kadar verdikleri otomobil kredilerinde 500 TL arası tahsis ücreti ve 1,44-1,45 arasında faiz uyguluyorlardı. Bugün yapılan güncelleme ile faiz hadleri 0,49-0,69 arasına çekilirken, aylık taksitlerde ödeme yaklaşık 500 TL düşmüş oldu.

İşte 100 bin TL, 36 ay geri ödemeli kredi için hazırladığımız karşılaştırma tablosu...

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