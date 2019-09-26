Son dakika haberi...Taşıt kredisinde indirim! 3 banka harekete geçti
3 kamu bankası otomotiv için özel taşıt kredisi paketi açıkladı.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine özel kampanya yayınladı. Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin tl ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz alınacak.
Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedeflenmektedir.
Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:
Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais
Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa
Kampanya Dönemi:
01.10.2019 – 31.12.2019