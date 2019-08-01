Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5869
  • 6,1803
  • 252.454
  • 101.710
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Taşeron son dakika haberleri: Kadroya geçen taşeron işçiye tediye ödemesi ne zaman yapılacak?

Taşeron son dakika haberleri: Kadroya geçen taşeron işçiye tediye ödemesi ne zaman yapılacak?

Taşeron son dakika haberleri: Kadroya geçen taşeron işçiye tediye ödemesi ne zaman yapılacak"

Taşeron son dakika haberleri araştırılıyor. Kadroya geçen taşerona tediye ikramiye ne zaman ödenecek? Kamu işçilerinin 52 günlük ilave tediye ödemeleri 4 taksitte gerçekleştiriliyor. Kadroya geçen taşeron işçilere ilave tediyelerin birinci yarısı 31/1/2019'da ödendi. Ödemelerin diğer yarısı 31/5/2019 tarihinde hesaplara geçti. Şimdi gözler üçüncü taksit ödemelerinde. Konu ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.

Kadroya geçen taşeron işçiler heyecanla tediye ödemelerini beklemeye başladılar. Taşeron son dakika haberleri araştırılıyor. Kadroya geçen taşeron işçilere ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı 31/1/2019'da yattı. Ödemelerin diğer yarısı 31/5/2019 tarihinde yatırıldı. Asgari ücretli çalışan bir kamu işçisi iki taksit ilave tediye toplamı olarak 1.585,16 TL, 3.000 TL brüt ücretle çalışan bir kamu işçisi toplam 1.856,76 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisi ise 2.258 TL aldı. Sıra üçüncü ve dördüncü taksitlerde.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selen Görgüzel Alkan'ın yeni tarzını görenler şaşırdı
Engin Altan Düzyatan yeni partneri o isim mi olacak?
Hadise'den VIP'li koruma kalkanı!
Hande Yener'e rapçi sevgili
Kubilay Aka ayrılığı böyle duyurdu: Güle güle minnoşum
<p>İç savaş ülkesi Yemen´de bu sabah bir patlama meydana geldi. Uluslararası haber ajanslarının ´son

Yemen´de Askeri Geçit Törenine Saldırı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bursa'da aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu

Doğanın küçük canlıları