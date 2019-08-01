Taşeron son dakika haberleri: Kadroya geçen taşeron işçiye tediye ödemesi ne zaman yapılacak?

Kadroya geçen taşeron işçiler heyecanla tediye ödemelerini beklemeye başladılar. Taşeron son dakika haberleri araştırılıyor. Kadroya geçen taşeron işçilere ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı 31/1/2019'da yattı. Ödemelerin diğer yarısı 31/5/2019 tarihinde yatırıldı. Asgari ücretli çalışan bir kamu işçisi iki taksit ilave tediye toplamı olarak 1.585,16 TL, 3.000 TL brüt ücretle çalışan bir kamu işçisi toplam 1.856,76 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisi ise 2.258 TL aldı. Sıra üçüncü ve dördüncü taksitlerde.