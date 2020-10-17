17 Ekim 2020 Cumartesi 12:28 | Son Güncelleme:
ŞOK'ta bugün neler var? 17-20 Ekim ŞOK aktüel ürünler nasıl?
ŞOK hafta sonu fırsatları yayınlandı. Her çarşamba ve cumartesi günü birbirinden farklı ürünler ŞOK market raflarında yerini alıyor. Bugünden itibaren geçerli olacak ürünler cep yakmayan uygun fiyatlı seçenekleriyle vatandaşa sunuluyor. ŞOK'ta bugün ikili el yüz havlusu 12, 95 TL'den, halı örtüsü 99,90 TL'den banyo ayak havlusu 9,99 TL'den satışa sunulacak.
17-20 Ekim ŞOK aktüel ürünler yayınlandı. Zengin ve uygun fiyatlı ürünleri ile ŞOK kazandırmaya devam ediyor. Evinizin ihtiyaçlarına ŞOK market ile ulaşabilirsiniz. 17 ve 20 Ekim tarihleri arsından geçerli olacak. ŞOK'ta bugün kız erkek çocuk pijama takımı 29,90 TL'den, Oyun hamuru seti 16, 95 TL'den müşterilere sunulacak.
ŞOK'TA BUGÜN NELER VAR?
ŞOK market 17-20 Ekim hafta sonu fırsatlarını yayınladı. İşte birbirinden çeşitli ürünler...