ŞOK'ta bugün neler var? 17-20 Ekim ŞOK aktüel ürünler nasıl?

17-20 Ekim ŞOK aktüel ürünler yayınlandı. Zengin ve uygun fiyatlı ürünleri ile ŞOK kazandırmaya devam ediyor. Evinizin ihtiyaçlarına ŞOK market ile ulaşabilirsiniz. 17 ve 20 Ekim tarihleri arsından geçerli olacak. ŞOK'ta bugün kız erkek çocuk pijama takımı 29,90 TL'den, Oyun hamuru seti 16, 95 TL'den müşterilere sunulacak.

ŞOK'TA BUGÜN NELER VAR?

ŞOK market 17-20 Ekim hafta sonu fırsatlarını yayınladı. İşte birbirinden çeşitli ürünler...