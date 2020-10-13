ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK market aktüel ürünler yayında!

ŞOK market kazandırmaya devam ediyor. Zengin çeşitli ve uygun fiyatlı ürünleri ile ŞOK müşterilerine kapısını açıyor. 14-20 Ekim tarihleri ŞOK market aktüel ürünleri yayınlandı. Birbirinden farklı ürünler yarın ŞOK markette yerini alacak. ŞOK'a yarın 2 yıl garantili Alcatel Tablet 649, 00 TL'den, Xiaomi Earbuds Bluetooth kulaklık 139, 00 TL'den satılacak.