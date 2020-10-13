13 Ekim 2020 Salı 12:34 | Son Güncelleme:
ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK market aktüel ürünler yayında!
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her çarşamba ve cumartesi günü ŞOK markete birbirinden farklı ürünler geliyor. 14-20 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak ürünler yarın raflarda yerini alacak. ŞOK'a yarın Sinbo saç maşası 59,90 TL'den, kare saklama kabı 6, 99 TL'den, güveç tencere 15 95 TL'den satışa sunulacak.
ŞOK market kazandırmaya devam ediyor. Zengin çeşitli ve uygun fiyatlı ürünleri ile ŞOK müşterilerine kapısını açıyor. 14-20 Ekim tarihleri ŞOK market aktüel ürünleri yayınlandı. Birbirinden farklı ürünler yarın ŞOK markette yerini alacak. ŞOK'a yarın 2 yıl garantili Alcatel Tablet 649, 00 TL'den, Xiaomi Earbuds Bluetooth kulaklık 139, 00 TL'den satılacak.