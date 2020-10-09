ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK market 10 Ekim aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Zengin çeşitli ürünleri ve uygun fiyatlı seçenekleriyle ŞOK aktüel ürünler yarın raflarda yerini alacak. Çarşamba ve cumartesi günleri yayınlanan ŞOK aktüel ürünleri sabah saatlerinde müşterilerini bekleyecek. ŞOK'ta yarın TV battaniye seti 34,95 TL'den, led ışıklı makyaj aynası 39,95 TL'den, dik süpürge ise 149,95 TL'den satışa çıkacak.

ŞOK'A YARIN NELER GELİYOR?

ŞOK hafta sonu fırsatları 10-13 Ekim tarihleri arasında raflarda olacak. Çeşit çeşit ürünler raflarda sergilenecek.