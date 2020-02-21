ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 22 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayında
ŞOK 22 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hafta içi Çarşamba günleri fırsat ürünleri ile raflarını dolduran ŞOK market, Cumartesi günleri de hafta sonu fırsatlarını müşterilerinin beğenisine sunuyor. ŞOK müşterileri "ŞOK'a yarın neler geliyor?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. ŞOK'a hafta sonu 3'lü cam ankastre set 1079 TL'den, emaye kızartma tavası 29,95 TL'den, elektrikli çay makinesi 109,90 TL'den satılıyor. İşte ŞOK aktüel ürünlerin tamamı...
ŞOK'a yarın neler geliyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. ŞOK 22 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK müşterileri, uygun fiyatlı ürünleri kaçırmak istemiyor. ŞOK hafta sonu aktüel ürünler kataloğuna göre, 3'lü cam ankastre set 1079 TL'den, emaye kızartma tavası 29,95 TL'den, elektrikli çay makinesi 109,90 TL'den, desenli termos 22,95 TL'den, evye süzgeci 4,99 TL'den, kulplu bardak 6'lı 12,95 TL'den satılıyor. İşte ŞOK aktüel ürünlerin tamamı...