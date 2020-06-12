ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 13-16 Haziran aktüel ürünler kataloğu burada

Binlerce ŞOK müşterisi, aktüel ürünleri yakından takip ediyor. ŞOK hafta içi Çarşamba günleri, hafta sonu ise Cumartesi günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünleri getiriyor. ŞOK'ta bu hafta babaları sevindirecek çeşitli aktüel ürünlere yer veriliyor. 13-16 Haziran 2020 tarihleri arasında geçerli olacak katalogta yetişkin erkekler için kişisel ihtiyaçlar, oto içi araç gereçler, kamp araç gereçleri yer alıyor.