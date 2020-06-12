12 Haziran 2020 Cuma 14:07 | Son Güncelleme:
ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 13-16 Haziran aktüel ürünler kataloğu burada
ŞOK her hafta olduğu gibi bu hafta da Cumartesi günü çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. Babalar Günü'ne özel ürünler getiren ŞOK'ta babaların sevebileceği kişisel ihtiyaçlardan arabası için kullanabileceği ürünler yer alıyor. ŞOK 13-16 Haziran aktüel ürünler kataloğuna göre, 2 yıl garantili akıllı saat 149 TL'den, erkek pijama takımı 49,95 TL'den, oto halı paspas takımı 34,95 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı...
Binlerce ŞOK müşterisi, aktüel ürünleri yakından takip ediyor. ŞOK hafta içi Çarşamba günleri, hafta sonu ise Cumartesi günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünleri getiriyor. ŞOK'ta bu hafta babaları sevindirecek çeşitli aktüel ürünlere yer veriliyor. 13-16 Haziran 2020 tarihleri arasında geçerli olacak katalogta yetişkin erkekler için kişisel ihtiyaçlar, oto içi araç gereçler, kamp araç gereçleri yer alıyor.