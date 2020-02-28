ŞOK'a yarın neler geliyor? 29 Şubat ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında
ŞOK'a yarın neler geliyor? sorusunun yanıtı ŞOK müşterileri tarafından araştırılmaya başlandı. ŞOK her hafta birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını doldurmaya devam ediyor. ŞOK hafta içi Çarşamba günü, hafta sonu Cumartesi günleri aktüel ürünler getiriyor. 29 Şubat ŞOK aktüel ürünler kataloğuna göre, ahşap kapaklı saklama kabı 11,95 TL'den, Sinbo Blender Set 119 TL'den, tost makinesi 119 TL'den satılıyor...
ŞOK'a aktüel ürünleri neler? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. 29 Şubat ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta da aktüel ürünlerle raflarını dolduran ŞOK markette ahşap kapaklı saklama kabı 11,95 TL'den, Sinbo Blender Set 119 TL'den, tost makinesi 119 TL'den, kapaklı çelik tencere 27,95 TL'den, toprak güveç tencere 15,95 TL'den, toprak güveç sütlaç kasesi 6'lı 10,95 TL'den satılıyor. İşte ŞOK aktüel ürünlerin tamamı...