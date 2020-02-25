Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1522
  • 6,6785
  • 326.643
  • 114930
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. ŞOK'a yarın neler geliyor? 26 Şubat ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

ŞOK'a yarın neler geliyor? 26 Şubat ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

ŞOK'a yarın neler geliyor" 26 Şubat ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

ŞOK market, her hafta indirimli ürünlerle raflarını dolduruyor. Fırsat ürünlerini katalog ile duyuran ŞOK marketin aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. Binlerce ŞOK müşterisi "ŞOK'a yarın neler geliyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 26 Şubat ŞOK market aktüel ürünler kataloğuna göre, SİNGER dikiş makinesi 499 TL'den, Fantom toz torbalı süpürge 289 TL'den, kek fanusu 9,99 TL'den satılıyor. İşte tüm aktüel ürünler...

26 Şubat ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK müşterileri, bu hafta hangi ürünlerin indirimli olarak satılacağını merak ediyor. ŞOK'a yarın neler geliyor? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. 26 Şubat ŞOK market kataloğuna göre, SİNGER dikiş makinesi 499 TL'den, Fantom toz torbalı süpürge 289 TL'den, altın yaldızlı tabak çeşitleri 7,99 TL'den, kahve fincan seti 39,95 TL'den, kek fanusu 9,99 TL'den satılıyor.

 


Ünlü oyuncudan estetik itirafı
'Her şeyi yolda öğrendik'
Çağatay Ulusoy'un olaylı gecesi!
Ünlü şarkıcıdan bir kötü haber daha
Hercai dizisinde flaş ayrılık!
<p>Suriye'nin İdlib kenti çevresinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Esed rejim güçleri arasında sık sı

İdlib'de muhalifler, Esed'ın tankını ZPT ile kovaladılar

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Google, gizli whatsApp gruplarının katılma linklerini paylaştı

Saraybosna'nın ilk illüzyon müzesi, sıra dışı yapısıyla ilgi odağı oldu