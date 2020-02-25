ŞOK'a yarın neler geliyor? 26 Şubat ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
ŞOK market, her hafta indirimli ürünlerle raflarını dolduruyor. Fırsat ürünlerini katalog ile duyuran ŞOK marketin aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. Binlerce ŞOK müşterisi "ŞOK'a yarın neler geliyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 26 Şubat ŞOK market aktüel ürünler kataloğuna göre, SİNGER dikiş makinesi 499 TL'den, Fantom toz torbalı süpürge 289 TL'den, kek fanusu 9,99 TL'den satılıyor. İşte tüm aktüel ürünler...
26 Şubat ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK müşterileri, bu hafta hangi ürünlerin indirimli olarak satılacağını merak ediyor. ŞOK'a yarın neler geliyor? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. 26 Şubat ŞOK market kataloğuna göre, SİNGER dikiş makinesi 499 TL'den, Fantom toz torbalı süpürge 289 TL'den, altın yaldızlı tabak çeşitleri 7,99 TL'den, kahve fincan seti 39,95 TL'den, kek fanusu 9,99 TL'den satılıyor.