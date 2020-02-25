ŞOK'a yarın neler geliyor? 26 Şubat ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

26 Şubat ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK müşterileri, bu hafta hangi ürünlerin indirimli olarak satılacağını merak ediyor. ŞOK'a yarın neler geliyor? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. 26 Şubat ŞOK market kataloğuna göre, SİNGER dikiş makinesi 499 TL'den, Fantom toz torbalı süpürge 289 TL'den, altın yaldızlı tabak çeşitleri 7,99 TL'den, kahve fincan seti 39,95 TL'den, kek fanusu 9,99 TL'den satılıyor.