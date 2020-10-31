ŞOK'a bugün neler geliyor? ŞOK market 31 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında!

ŞOK haftanın fırsatları kataloğu yayınlandı. ŞOK markette herhafta birbirinden cazip indirimler müşterilere sunuluyor. ŞOK'a bugün neler geliyor? sorusunun yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. ŞOK'ta bu hafta Benzinli Ağaç Motoru 399,00 TL'den, Hugel Akü 12V 60AH 275,00 TL'den ve Kompresör 89,90 TL'den raflardaki yerini alacak.

ŞOK'A BUGÜN NELER GELİYOR?

ŞOK markette bu hafta; Oto Süpürge 49,95 TL'den, Trafik Seti 79,90 TL'den, Benzinli Ağaç Motoru 399,00 TL'den, Hugel Akü 12V 60AH 275,00 TL'den ve Kompresör 89,90 TL'den satışa sunulacak.