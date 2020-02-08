ŞOK'a bugün neler geliyor? ŞOK 8-11 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayında
ŞOK 8-11 Şubat aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. ŞOK market belirli günlerde hafta içi ve hafta sonu fırsat ürünleri ile raflarını dolduruyor. ŞOK'a bugün neler geliyor? merakla araştırılıyor. ŞOK 8 Şubat aktüel ürünler kataloğuna göre, saç düzleştiricisi 49,95 TL'den, saç kurutma makinesi 39,95 TL'den, Barbie bebek 29,95 TL'den, çiftlik yol seyi pilli arabalı oyuncak 59,90 TL'den satılıyor...
ŞOK'a bugün neler geliyor? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. ŞOK 8-11 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK market, Çarşamba ve Cumartesi günleri raflarını birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle dolduruyor. ŞOK 8 Şubat aktüel ürünler kataloğuna göre, saç düzleştiricisi 49,95 TL'den, saç kurutma makinesi 39,95 TL'den, Barbie bebek 29,95 TL'den, çiftlik yol seyi pilli arabalı oyuncak 59,90 TL'den satılıyor...