Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0188
  • 6,591
  • 303.309
  • 121015
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. ŞOK'a bugün neler geliyor? ŞOK 8-11 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayında

ŞOK'a bugün neler geliyor? ŞOK 8-11 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayında

ŞOK'a bugün neler geliyor" ŞOK 8-11 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayında

ŞOK 8-11 Şubat aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. ŞOK market belirli günlerde hafta içi ve hafta sonu fırsat ürünleri ile raflarını dolduruyor. ŞOK'a bugün neler geliyor? merakla araştırılıyor. ŞOK 8 Şubat aktüel ürünler kataloğuna göre, saç düzleştiricisi 49,95 TL'den, saç kurutma makinesi 39,95 TL'den, Barbie bebek 29,95 TL'den, çiftlik yol seyi pilli arabalı oyuncak 59,90 TL'den satılıyor...

ŞOK'a bugün neler geliyor? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. ŞOK 8-11 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK market, Çarşamba ve Cumartesi günleri raflarını birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle dolduruyor. ŞOK 8 Şubat aktüel ürünler kataloğuna göre, saç düzleştiricisi 49,95 TL'den, saç kurutma makinesi 39,95 TL'den, Barbie bebek 29,95 TL'den, çiftlik yol seyi pilli arabalı oyuncak 59,90 TL'den satılıyor...

 


Aslı Enver'in gizemli paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Müge Boz'dan ilk açıklama
Demet'te görüntü var, ses yok!
Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe'ye teklif yağıyor!
Birlikte görüntülendiği kadını tanımadı!
<p>Beyşehir ilçesi Huğlu Mahallesi´nde faaliyetini sürdüren Akdaş Silah firması, katıldığı ihalede M

Yerli Bomba Atarların İkinci Sevkiyatı Yapıldı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Eşiyle tartışan kadın tabancayla havaya ateş etti

İstanbul beyaza büründü!