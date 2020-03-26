ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 28 Mart 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

ŞOK 28 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınladı. Yeni gelen ürünleri merak eden kişiler ŞOK'a bu hafta ne geliyor? sorusunun yanıtını arıyor. Bu hafta sonu aile boyu çaydanlık 99,00 TL, Kiwi blender seti 119,00 TL 6'lı Paşabahçe kasesi 19,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...