ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 28 Mart 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
ŞOK'a bu hafta neler geliyor? sorusu vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Zengin çeşitleri ve kaliteli ürünleriyle ŞOK 28 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta sonu ŞOK'ta Kiwi blender seti 119,00 TL, Çelik tencere 69,00 TL, Mantar tıpalı sürahi 19,00 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak. Şok aktüel ürünler hakkında detaylar haberde.
ŞOK 28 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınladı. Yeni gelen ürünleri merak eden kişiler ŞOK'a bu hafta ne geliyor? sorusunun yanıtını arıyor. Bu hafta sonu aile boyu çaydanlık 99,00 TL, Kiwi blender seti 119,00 TL 6'lı Paşabahçe kasesi 19,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...