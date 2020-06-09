09 Haziran 2020 Salı 08:50 | Son Güncelleme:
ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 10 Haziran aktüel ürünler kataloğu burada!
ŞOK market her hafta Çarşamba ve Cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. ŞOK 10 Haziran aktüel ürünler kataloğunda neler yer aldığı merak ediliyor. ŞOK'ta bu hafta TR8500 Cyclone Elektrikli Süpürge 309 TL'den, sofra bezi 5,99 TL'den, kek kalıbı çeşitleri 18,95 TL'den satışa sunuluyor. ŞOK 10 Haziran aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde...
ŞOK aktüel ürünleri araştırılmaya başlandı. Binlerce ŞOK müşterisi bu hafta Çarşamba günü ŞOK'a neler geleceğini öğrenmek istiyor. ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Kataloğa göre, TR8500 Cyclone Elektrikli Süpürge 309 TL'den, sofra bezi 5,99 TL'den, kek kalıbı çeşitleri 18,95 TL'den, kek pasta fanusu 16,95 TL'den satışa sunuluyor.