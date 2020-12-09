xŞOK marketin her hafta yenilenen aktüel ürünleri tüm müşteriler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. ŞOK 9-15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK markete bugün neler geliyor? sorusu yanıtını buldu. ŞOK markette bugün; Huawei Matebook 6.299 TL, Epson Yazıcı 899 TL, Denver 7″ Tablet 499 TL, Kadın / Erkek Termal Uzun Kol Üst & Uzun Alt 22,95 TL, Huawei Kulaklık 269 TL, Mont 99,90 TL, Kız Çocuk Bonded Mont 64,90 TL, Kadın Şal 26,95 TL'den satılacak.



ŞOK MARKETE BUGÜN NELER GELİYOR?

ŞOK market bu hafta çarşamba kataloğunda; Huawei Matebook 6.299 TL, Epson Yazıcı 899 TL, Denver 7″ Tablet 499 TL, Kadın / Erkek Termal Uzun Kol Üst & Uzun Alt 22,95 TL, Huawei Kulaklık 269 TL, Mont 99,90 TL, Kız Çocuk Bonded Mont 64,90 TL, Kadın Şal 26,95 TL, Çift Kişilik Flanel (Pazen) Nevresim Takımı 119 TL, Gezer Kız / Erkek Çocuk Ev Botu 19,95 TL, Gezer Kız / Erkek Çocuk Ev Babeti 14,95 TL, French Press 9,99 TL ve Makyaj Çantası 14,90 TL'den raflardaki yerini alacak.