ŞOK markete bugün neler geliyor? ŞOK 16-22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında!

ŞOK marketin aktüel ürünleri her hafta çarşamba ve cumartesi günü yenileniyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan ŞOK markette birbirinden cazip fırsatlar yer alıyor. ŞOK markete bugün neler geliyor? ŞOK 16-22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

ŞOK MARKETE BUGÜN NELER GELİYOR?

ŞOK'ta bu haftaa; Kollu Narenciye Sıkacağı 119 TL, Avşar Emaye Kızartma Tavası 32,95 TL, Midi Borcam Çeşitleri 12,95 TL, 4'lü Paşabahçe Vario Kulplu Bardak 26,95 TL. Desenli Cam Ürünler 6,99 TL, 2'li Lazer Kesim Bıçak 4,99 TL, 4'lü Titiz Area Saklama Kabı 9,99 TL. Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL, Viapot Toprak Güveç Tencere 15,95 TL, 6'lı Viapot Toprak Güveç / Sütlaç Kasesi 10,95 TL, Tava / Tabak Rafı 14,95 TL ve Cambu Borosilikat 3'ü 1 Arada French Press 24,95 TL'den satışa sunulacak.