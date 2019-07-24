24 Temmuz 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK market aktüel ürünleri neler?
ŞOK 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden güzel ürünler bulunuyor. ŞOK markete her hafta çarşamba ve cumartesi günleri yeni ürünler geliyor. Cumartesi günü elektrikli çelik çay makinesi 99,90 TL’den, emaye kızartma tavası 27,90 TL’den, sevimli ördek 5,99 TL’den satışa çıkarıldı. 24 Temmuz kataloğunda ise tek kişilik alez 14.95 TL, çift kişilik alez 19.95 TL fiyatı ile yer alıyor.
ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 24 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? 24 Temmuz kataloğu içerisinde ınox aspiratör 109 TL’den, tek kişilik alez 14.95 TL’den, çift kişilik alez 19.95 TL’den, kilim 19.95 TL’den, tek kişilik pike 19.95 TL’den satışa çıkarılıyor. Bu hafta kataloğunda Paşabahçe reçellik 1.99 TL, desenli kapaklı kavanoz 1.59 TL, afacan top oyunu 19.95 TL, havluluk mutfak önlüğü 9.99 TL fiyatı ile yer alıyor.