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  3. ŞOK market 13 Kasım aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte bu hafta gelen fırsat ürünleri..

ŞOK market 13 Kasım aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte bu hafta gelen fırsat ürünleri..

ŞOK market 13 Kasım aktüel ürünler kataloğunda neler var" İşte bu hafta gelen fırsat ürünleri..

ŞOK market 13 Kasım aktüel ürünler kataloğu arama motorunda araştırılmaya başladı. Şok market bu hafta da muhteşem fırsat ürünlerini uygun kampanyalarla reyonlarına taşıyor. ŞOK 13-19 Kasım 2019 tarihleri arasında satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğununda Playstation 4 PRO 1 TB 2699 TL'den, Sinbo Elektrikli Izgara 79,90 TL'den, Gokıdy Hamburger Seti 12,95 TL'den, Kek Fanusu 9,99 TL'den satışa sunuluyor. İşte ŞOK market 13 Kasım aktüel ürünler kataloğu..

 

ŞOK market 13 Kasım aktüel ürünler kataloğu ŞOK müşterileri tarafından merak ediliyor. ŞOK her hafta Çarşamba günleri birçok üründe indirim fırsatıyla tüketiciyle buluşturuyor. ŞOK Market bu hafta 13-19 Kasım tarihleri arasında Cem Balık Tavasını 49,90 TL'den, Kale Yemek Termosu 59,90 TL'den, 25 TL ve üzeri alışverişlerdeki kampanyada İkbal Fermente Sucuk için 21,90 TL yerine 11 TL'den, Kinder Süt Dilimi 4x28 gr 5,25 TL'den satıyor. Fırsat ürünlerini kaçırmamak isteyenler için 13 Kasım ŞOK kataloğu haberimizde.. 


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