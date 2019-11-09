ŞOK market 13 Kasım aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte bu hafta gelen fırsat ürünleri..

ŞOK market 13 Kasım aktüel ürünler kataloğu ŞOK müşterileri tarafından merak ediliyor. ŞOK her hafta Çarşamba günleri birçok üründe indirim fırsatıyla tüketiciyle buluşturuyor. ŞOK Market bu hafta 13-19 Kasım tarihleri arasında Cem Balık Tavasını 49,90 TL'den, Kale Yemek Termosu 59,90 TL'den, 25 TL ve üzeri alışverişlerdeki kampanyada İkbal Fermente Sucuk için 21,90 TL yerine 11 TL'den, Kinder Süt Dilimi 4x28 gr 5,25 TL'den satıyor. Fırsat ürünlerini kaçırmamak isteyenler için 13 Kasım ŞOK kataloğu haberimizde..