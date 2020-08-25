ŞOK market okul malzemeleri listesi yayında! ŞOK kırtasiye kataloğunda neler var?

Pandemi sebebi ile bu yıl 31 Ağustos 2020 tarihinde açılacak olan okullar, uzaktan eğitim sistemiyle başlayacak. 21 Eylül'e kadar uzaktan eğitim ile ardından da yüz yüze eğitim sistemiyle devam edilecek. Okul alışverişini tamamlamak isteyen öğrenciler ve veliler marketlerin aktüel ürünler kataloğlarını inceliyorlar. ŞOK market okul malzemeleri listesi yayınlandı. İşte birbirinden avantajlı kırtasiye ürünleri..

