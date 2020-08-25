25 Ağustos 2020 Salı 21:10 | Son Güncelleme:
Pandemi sebebi ile bu yıl 31 Ağustos 2020 tarihinde açılacak olan okullar, uzaktan eğitim sistemiyle başlayacak. 21 Eylül'e kadar uzaktan eğitim ile ardından da yüz yüze eğitim sistemiyle devam edilecek. Okul alışverişini tamamlamak isteyen öğrenciler ve veliler marketlerin aktüel ürünler kataloğlarını inceliyorlar. ŞOK market okul malzemeleri listesi yayınlandı. İşte birbirinden avantajlı kırtasiye ürünleri..
ŞOK market okul malzemeleri listesi yayında! ŞOK kırtasiye kataloğunda neler var?
ŞOK marketin kırtasiye kataloğu yayınlandı. ŞOK'a okul malzemeleri 19 Ağustos'ta geldi ve 30 Eylül'e kadar raflarda olacak. Okulların açılmasına ise sayılı günler kaldı. 31 Ağustos'ta okular uzaktan eğitimle başlayacak. Öğrenciler ve veliler okul eksiklerini gidermek adına alışverişlerini tamamlayacaklar. ŞOK market kırtasiye kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım..
Pandemi sebebi ile bu yıl 31 Ağustos 2020 tarihinde açılacak olan okullar, uzaktan eğitim sistemiyle başlayacak. 21 Eylül'e kadar uzaktan eğitim ile ardından da yüz yüze eğitim sistemiyle devam edilecek. Okul alışverişini tamamlamak isteyen öğrenciler ve veliler marketlerin aktüel ürünler kataloğlarını inceliyorlar. ŞOK market okul malzemeleri listesi yayınlandı. İşte birbirinden avantajlı kırtasiye ürünleri..