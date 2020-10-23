23 Ekim 2020 Cuma 15:06 | Son Güncelleme:
ŞOK hafta sonu aktüel ürünler kataloğu yayında! Yarın ŞOK'a neler gelecek?
ŞOK hafta sonu fırsatları yayınlandı. Cumartesi günü raflarda yerini alacak olan ürünler uygun fiyatları ile satışa sunulacak. ŞOK'ta yarın elektrikli su ısıtıcı 89, 90 TL'den, 12 parça kahve takımı 49, 95 TL'den, çerezlik ise 7, 99 TL'den satışa sunulacak.
Çarşamba ve cumartesi günleri ŞOK'ta fırsat ürünler müşterilerin satışına sunuluyor. Uygun fiyatlı ürünler ŞOK Market'te yerini alıyor. Sabah erken saatlerde gidip ürünleri incelemek isteyen vatandaşlar Şok aktüel ürünler kataloğunun inceliyor. ŞOK'ta yarın 2 yıl garantili tost makinesı 149,00 TL'den, kek kalıbı çeşitleri 19,95 TL'den satılacak.
YARIN ŞOK'A NELER GELECEK?
Cumartesi günü ŞOK'a gelecek olan ürünler bütçeye uygun, cep yakmayan fiyatlarla satışa sunulacak. İşte Yarın ŞOK'a gelecek ürünler...