ŞOK hafta sonu aktüel ürünleri neler? İşte ŞOK 15 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayında
ŞOK 15 Şubat aktüel ürünleri neler? merak ediliyor. ŞOK market her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. Binlerce ŞOK müşterisi yarın markete hangi aktüel ürünlerin geleceğini araştırıyor. ŞOK 15 Şubat aktüel ürünler kataloğuna göre, kirli sepetli banyo dolabı 259 TL'den, döner mekanizmalı temizlik seti 36,95 TL'den, Motorola bluetooth kulaklık 299 TL'den satılıyor...
ŞOK aktüel ürünleri neler? ŞOK 15 Şubat aktüel ürünler kataloğuna göre kirli sepetli banyo dolabı 259 TL'den, döner mekanizmalı temizlik seti 36,95 TL'den, Motorola bluetooth kulaklık 299 TL'den, Philips kablosuz mouse 39,95 TL'den, çift kişilik desenli çarşaf takımı 34,95 TL'den, banyo paspas takımı 2'li 44,95 TL'den, koltuk örtüsü 27,50 TL'den, silikon mikro yastık 12,95 TL'den satılıyor. ŞOK 15 Şubat aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde..