ŞOK aktüel ürünler yayında: ŞOK'a yarın neler gelecek?

ŞOK aktüel uygun ve cep yakmayan ürünleri ile tercih edilmeye devam ediyor. Çarşamba ve cumartesi günleri ŞOK aktüel ürünler raflarda yerini alıyor. Zengin ve kaliteli ürünleri ile ŞOK, kazandırmaya devam ediyor. ŞOK'a yarın, mantı kalıbı 13,90 TL'den, kurutmalık 149,00 TL'den ve Nano ütü masası 129,00 TL'den satılacak.