20 Ekim 2020 Salı 10:39 | Son Güncelleme:
ŞOK aktüel ürünler yayında: ŞOK'a yarın neler gelecek?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu her çarşamba ve cumartesi yayınlanıyor. Birbirinden zengin çeşitli ürünleri ile ŞOK müşterilerini uygun fiyatlarda ürünler sunuyor. ŞOK aktüel 21-27 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak. ŞOK'ta yarın, Mona saç kurutma makinası 39,95 TL'den, dikdörtgen tepsi 44, 95 TL'den, saklama kabı ise 29,90 TL'den satışa sunulacak.
ŞOK aktüel uygun ve cep yakmayan ürünleri ile tercih edilmeye devam ediyor. Çarşamba ve cumartesi günleri ŞOK aktüel ürünler raflarda yerini alıyor. Zengin ve kaliteli ürünleri ile ŞOK, kazandırmaya devam ediyor. ŞOK'a yarın, mantı kalıbı 13,90 TL'den, kurutmalık 149,00 TL'den ve Nano ütü masası 129,00 TL'den satılacak.