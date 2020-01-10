ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? 11 Ocak Cumartesi ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında!

ŞOK aktüel ürünler listesi uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 11 Ocak Cumartesi ŞOK Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 11 Ocak Cumartesi’den itibaren ŞOK’ta Oto Cam Sileceği 6.99 TL, Beşler Femante Dana Sucuk 11 TL, Torku Tost Peyniri 400 gr 14 TL, Bluetooth Kulaklık 299 TL, Kompresör 79 TL, Piranha Oto Süpürge 49.95 TL, 4 Parça Oto Paspas 34.95 TL, Mıknatıslı Araç Tutacağı 9.99 TL, 5 LT Oto Cam Suyu 12,95 TL’den satışa sunuluyor. İşte 11 Ocak aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler…