ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? 25 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında!
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu ŞOK markete bugün gelecek fırsat ürünlerinden yararlanmak isteyen müşteriler tarafından merak ediliyor. Şok market bu hafta da yayınladığı katalogdaki ürünlerle göz dolduruyor. 25 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda 36 yıkama kapasiteli Fairy 650 ml hediyeli Alo Sıvı Deterjan 26,95 TL'den, Örme Masa Örtüsü 14,95 TL'den, Mikrofiber desenli Tek Kişilik Yorgan 49,90 TL'den, Gezer Kadın-Erkek Kışlık Terlik sadece 14,95 TL'den satılıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde..
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranan konular arasında yer alıyor. Ekonomik, kaliteli ürünleri kaçırmak istemeyenler bugün ŞOK markete gidiyor. Şok aktüel ürünlerinde bu hafta ev tekstili ve kişisel bakım ürünleri dikkat çekiyor. 25 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Kapitone Yastık 50x70 cm 16,95 TL'den, Taft Saç Spreyi 250 ml 17,95 TL'den, Bebeland Bebek Şampuanı 750 ml 9,45 TL'den, Fairy Platinum Tablet 72'li 69,90 TL'den satılıyor. 25 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz..