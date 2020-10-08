08 Ekim 2020 Perşembe 08:08 | Son Güncelleme:
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında: ŞOK'a bugün neler geliyor?
ŞOK aktüel ürünler raflarda yerini aldı. Her bütçeye uygun ve zengin içerikleri ile ŞOK market aktüel ürünleri müşterilerine sunuyor. 7-13 Ekim tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu bebeğinizin ihtiyaçları için yeni ürünleri yayınladı. ŞOK aktüelde bugün çocuk küveti 29, 95 TL'den, mama sandalyesi 49,95 TL'den satılıyor.
7-13 Ekim tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini aldı. Uygun fiyatlı seçenekleriyle ŞOK her çarşamba ve cumartesi müşterilerine haftanın fırsatlarını sunuyor. Sabah erken saatlerde ŞOK markete gidip ürünleri satın almak isteyen vatandaşlar bulunuyor. Bu hafta ŞOK aktüelde klozet adaptörü 9, 99 TL'den, bebek beşiği ise 279, 00 TL'den satılacak.
ŞOK'A BUGÜN NELER GELİYOR?
Bu hafta ŞOK market bebeğinizin ihtiyaçlarını karşılıyor. 7-13 Ekim tarihleri arasında ürünler ŞOK market raflarında yerini alacak.