ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında: ŞOK'a bugün neler geliyor?

7-13 Ekim tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini aldı. Uygun fiyatlı seçenekleriyle ŞOK her çarşamba ve cumartesi müşterilerine haftanın fırsatlarını sunuyor. Sabah erken saatlerde ŞOK markete gidip ürünleri satın almak isteyen vatandaşlar bulunuyor. Bu hafta ŞOK aktüelde klozet adaptörü 9, 99 TL'den, bebek beşiği ise 279, 00 TL'den satılacak.

ŞOK'A BUGÜN NELER GELİYOR?

Bu hafta ŞOK market bebeğinizin ihtiyaçlarını karşılıyor. 7-13 Ekim tarihleri arasında ürünler ŞOK market raflarında yerini alacak.