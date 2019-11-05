ŞOK marketin bu haftaki indirimleri neler? ŞOK aktüel 6 Kasım 2019 kataloğu yayınlandı!
ŞOK aktüel 6 Kasım 2019 kataloğu yayınlandı. ŞOK Aktüel 6 Kasım Çarşamba günü başlayacak ve 12 Kasım günü sona erecek olan aktüel indirimli ürün kataloğu görsellerini müşterileri ile paylaştı. ŞOK 6 Kasım 2019 kataloğunda Kadın Panço 17,95 TL'den, Molfix Mega Fırsat Paketi Bebek Bezi Çeşitleri 64,95 TL'den, Atatürk Poinsettle Çiçeği 14,90 TL'den, Çocuk Atkı Bere ve Eldivenden oluşan takım 19,95 TL'den satılıyor. İşte 6 Kasım ŞOK kataloğu..
ŞOK aktüel 6 Kasım 2019 kataloğu arama motorunda araştırılmaya başladı. ŞOK market yarın raflarını yeni indirimli ürünlerle dolduruyor. ŞOK aktüel bu haftaki Çarşamba kampanyası ile kış hazırlıklarına başladığını gösterdi. 6 Kasım ŞOK kataloğunda Softshell Mont 99,90 TL'den, Kadın Peluş-İp Ponponlu Bere 9,99 TL'den, Nuk Silikon Emzik 2’li set 14,95 TL'den, Gezer Markası ile Erkek-Kadın-Çocuk Nakışlı Terlik ve Çocuk Panduf sadece 19,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte ŞOK aktüel 6 Kasım 2019 kataloğu..