ŞOK marketin bu haftaki indirimleri neler? ŞOK aktüel 6 Kasım 2019 kataloğu yayınlandı!

ŞOK aktüel 6 Kasım 2019 kataloğu arama motorunda araştırılmaya başladı. ŞOK market yarın raflarını yeni indirimli ürünlerle dolduruyor. ŞOK aktüel bu haftaki Çarşamba kampanyası ile kış hazırlıklarına başladığını gösterdi. 6 Kasım ŞOK kataloğunda Softshell Mont 99,90 TL'den, Kadın Peluş-İp Ponponlu Bere 9,99 TL'den, Nuk Silikon Emzik 2’li set 14,95 TL'den, Gezer Markası ile Erkek-Kadın-Çocuk Nakışlı Terlik ve Çocuk Panduf sadece 19,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte ŞOK aktüel 6 Kasım 2019 kataloğu..