ŞOK aktüel 4 Aralık 2019 kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünleri neler?
ŞOK aktüel 4 Aralık 2019 kataloğu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor.Bu haftaki katalogta diğer marketlerde olduğu gibi kışlık giyim ürünleri dikkat çekiyor. ŞOK aktüel 4 Aralık 2019 kataloğunda Chantale Kadın Termal Tayt 14,95 TL'den, Kadın Ev Patiği 7,99 TL'den, Teba Elektrikli Çelik Çay Makinesi 99,90 TL'den, Erkek Şönil Balıkçı Bere 5,99 TL'den satışa sunuluyor. İşte indirimlerle dolu 4 Aralık 2019 ŞOK aktüel kataloğu..
ŞOK aktüel 4 Aralık 2019 kataloğu yayınlandı. ŞOK marketler zinciri Aralık ayında da kaliteli ürünleri indirimlerle satmaya devam ediyor. 10 Aralık tarihine kadar sürecek kampanyalı ürünler belli oldu. ŞOK aktüel 4 Aralık 2019 kataloğunda 25 TL Ve üzeri alışverişlerde 30 Tablet Bulaşık makinesi 15 TL’den, %100 akrilik kumaş Kadın ve Erkek Pijama Altı 19,95 TL'den, Dophia Bambu Nano Çift Kişilik Yorgan 129 TL'den satılıyor. İşte ŞOK aktüel 4 Aralık 2019 kataloğu..