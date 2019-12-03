ŞOK aktüel 4 Aralık 2019 kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünleri neler?

ŞOK aktüel 4 Aralık 2019 kataloğu yayınlandı. ŞOK marketler zinciri Aralık ayında da kaliteli ürünleri indirimlerle satmaya devam ediyor. 10 Aralık tarihine kadar sürecek kampanyalı ürünler belli oldu. ŞOK aktüel 4 Aralık 2019 kataloğunda 25 TL Ve üzeri alışverişlerde 30 Tablet Bulaşık makinesi 15 TL’den, %100 akrilik kumaş Kadın ve Erkek Pijama Altı 19,95 TL'den, Dophia Bambu Nano Çift Kişilik Yorgan 129 TL'den satılıyor. İşte ŞOK aktüel 4 Aralık 2019 kataloğu..