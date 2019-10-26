ŞOK aktüel 30 Ekim 2019 kataloğu yayınlandı mı? ŞOK market aktüel ürünleri neler?

ŞOK aktüel 30 Ekim 2019 kataloğu yayınlandı mı? sorusu Şok market müşterileri tarafından merak ediliyor. Aktüel ürünler kataloğunda teknolojiden, mutfak araç gereçlerine, bakım ürünlerinden gıdaya birçok ürün mevcut. 30 Ekim ŞOK kataloğunda Sinbo Çubuk Blender Mikser 69,90 TL'den, Ayaklı Servis Tabağı 26,90 TL'den, Oyuncak Hamburger Seti Tepsili 19,95 TL'den satışa sunuluyor. ŞOK aktüel 30 Ekim 2019 kataloğunun tamamı haberimizde..