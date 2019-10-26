ŞOK aktüel 30 Ekim 2019 kataloğu yayınlandı mı? ŞOK market aktüel ürünleri neler?
ŞOK aktüel 30 Ekim 2019 kataloğu yayınlandı mı? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. Şok market, her hafta Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı katalog yayınlayan aktüel ürünler kataloğu ile çok özel ve uygun fiyatlar sunuyor. ŞOK aktüel 30 Ekim 2019 kataloğunda LG 43" Dahili Uydu Alıcılı Smart Tv 2.849 TL'den, Çelik Nihale 9,99 TL'den, Kapaklı Mikser Kabı 7,99 TL'den, Aile Boyu Çelik Çaydanlık 59.90 TL'den satılıyor. İşte ŞOK market 30 Ekim 2019 kataloğu..
ŞOK aktüel 30 Ekim 2019 kataloğu yayınlandı mı? sorusu Şok market müşterileri tarafından merak ediliyor. Aktüel ürünler kataloğunda teknolojiden, mutfak araç gereçlerine, bakım ürünlerinden gıdaya birçok ürün mevcut. 30 Ekim ŞOK kataloğunda Sinbo Çubuk Blender Mikser 69,90 TL'den, Ayaklı Servis Tabağı 26,90 TL'den, Oyuncak Hamburger Seti Tepsili 19,95 TL'den satışa sunuluyor. ŞOK aktüel 30 Ekim 2019 kataloğunun tamamı haberimizde..