20 Kasım ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK'ta Öğretmenler Gününe özel hediyeler..

ŞOK aktüel 20 Kasım kataloğu yayınlandı. Kampanyalar 26 Kasım tarihine kadar geçerli olacak. Elektrikli ev aletlerinden gıdaya, temizlik ürünlerinden çocuk oyunlarına kadar bir sürü ürünler ŞOK raflarına yerini alacak. 20 Kasım ŞOK kataloğunda BienWood marka Ahşap Çocuk Yatağı 799 TL'den, Kumsal Tava 36,90 TL'den, Teba Elektrikli Cezve 27,90 TL'den, GoKidy Oyuncaklı Oyun Minderi 45 TL'den satışa sunuluyor. İşte ŞOK kataloğunun tamamı..