ŞOK 8-15 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında mı? ŞOK markette bu hafta neler var?
ŞOK 8-15 Mayıs aktüel ürünler kataloğu araştırılan konular arasında yer alıyor. ŞOK markette bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta raflara eklenmeye devam ediliyor. 8 Mayıs’ta Anneler Günü hediyesi olabilecek birçok ürün markete geldi. Broşürün, “Annenizi sevindirmek için ŞOK yeter de artar” kısmında Sinbo marka saç maşası 29.90 TL, Phılıps marka saç kurutma makinesi 129 TL, tek kişilik pike 24.90 TL, çift kişilik pike 29.90 TL fiyatı ile yer aldı. Orkide saksı çiçeği 34.90 TL’den, 2’li banyo paspas takımı 39.90 TL’den satışa çıkarıldı.
ŞOK market aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden güzel ürünler bulunuyor. 8-15 Mayıs ŞOK market aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. Bu hafta markete birbirinden güzel Anneler Günü hediyeleri geldi. 8 Mayıs’ta Sinbo marka saç maşası 29.90 TL’den, Phılıps marka saç kurutma makinesi 129 TL’den, tek kişilik pike 24.90 TL’den, çift kişilik pike 29.90 TL’den satışa çıkarıldı. Broşürün, “Bereketli sofralar kurmak ŞOK ucuz” kısmında Deren Rize çay 18.25 TL, Mis Ramazan Şerbeti 2.95 TL, Tunus hurması 4.95 TL fiyatı ile yer alıyor.