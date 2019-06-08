ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK 8 Haziran aktüel ürünler listesinde hangi ürünler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK aktüel ürünler listesi araştırılıyor. Daha uygun fiyata fırsat ürünlerinden almak isteyen vatandaşlar ŞOK aktüel ürünler listesini merak ediyor. ŞOK 8 Haziran aktüel ürünler listesinde hangi ürünler var? ŞOK 8 Haziran aktüel listesinde saten yatan örtüsü ve yastık takımı 129 TL, kapitone yatak örtüsü 49.90 TL, tokalı kadın terlik 12.95 TL, çift kişilik nefresim takımı 79.90 TL, 2’li banyo paspas takımı 39.90, kanaviçe kurulama bezi 4.99 TL, kadın ayakkabı 34.90 TL ile listeleniyor. Şok aktüel ürünler kataloğu tam listesi için haberimizi takip edebilirsiniz.
ŞOK market aktüel ürünler listesi her hafta aratılıyor. ŞOK 8 Haziran aktüel ürünler listesinde hangi ürünler var? ŞOK 8-11 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu hafta da yine uygun fiyatlı ürünler listede yerini almış durumda. ŞOK 8 Haziran aktüel listesinde bu hafta kapitone yatak örtüsü 49.90 TL, kadın terlik 12.95 TL, kapitoneli tek kişilik yatak alezi 22.50 TL, çift kişilik kapitoneli yatak alezi 32.50 TL, saten yatak örtüsü ve yastık seti 129 TL, 36-44 numara aralığında kadın/erkek ayakkabı 39.90 TL, kadın ayakkabı 34.90 TL, çift kişilik nefresim takımı 79.90 TL, banyo paspas takımı 2’li 39.90 TL, kanaviçe kurulama bezi 4.99 TL olarak yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde
ŞOK 8-11 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ