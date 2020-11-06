ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler belli oldu! Yarın ŞOK'a neler geliyor?

ŞOK market aktüel ürünler belli oldu. Herkesin ihtiyacına göre ve uygun bütçeyle satışa sunulan ürünler raflarda yerini almaya hazırlanıyor. ŞOK aktüel ürünler 7 ve 10 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak. ŞOK aktüel hafta sonu fırsatlarında yarın İnox Aspiratör 129,00 TL'den, 3'lü saklama kabı seti ise 19, 95 TL'den satılacak. Yarın ŞOK'a neler geliyor?