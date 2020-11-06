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  • ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler belli oldu! Yarın ŞOK'a neler geliyor?
06 Kasım 2020 Cuma 11:18 | Son Güncelleme:

ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler belli oldu! Yarın ŞOK'a neler geliyor?

ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler belli oldu! Yarın ŞOK'a neler geliyor"

ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler yayınlandı. 7 ve 10 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak ürünler raflarda yerini aldı. Eviniizn ihtiyaçlarına göre ŞOK aktüel ürünler her çarşamba ve cumartesi günü indirimli fiyatları ile satışa sunuluyor. ŞOK 7 Kasım aktüel ürünlerde yarın, pamuklu tek kişilik battaniye 27, 95 TL, narenciye sıkacağı 119,00 TL'den satışı sunulacak.

ŞOK market aktüel ürünler belli oldu. Herkesin ihtiyacına göre ve uygun bütçeyle satışa sunulan ürünler raflarda yerini almaya hazırlanıyor. ŞOK aktüel ürünler 7 ve 10 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak. ŞOK aktüel hafta sonu fırsatlarında yarın İnox Aspiratör 129,00 TL'den, 3'lü saklama kabı seti ise 19, 95 TL'den satılacak. Yarın ŞOK'a neler geliyor?

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