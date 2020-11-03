03 Kasım 2020 Salı 15:43 | Son Güncelleme:
ŞOK 4 Kasım aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'a yarın neler gelecek?
ŞOK 4 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her çarşamba ve cumartesi günü indirimli ve zengin çeşitli ürünleri ile ŞOK vatandaşın yüzünü güldürüyor. Farklı, kaliteli ve cep yakmayan fiyatları raflardan yerine alıyor. ŞOK'ta yarın akıllı saat 89,90 TL, powerbank 89,90 TL üzerinden satışı yapılacak. ŞOK'a yarın neler gelecek?
ŞOK 4 ve 10 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler yayınlandı. Spor ve elektronik aletlerin ağırlıklı olduğu ŞOK aktüel ürünler kataloğu yarın raflarda yerini alacak. Çarşamba ve cumartesi günleri ŞOK'a birbirinden farklı çeşitte ürünler geliyor. Uygun fiyatları ile vatandaşın dikkatini çekmeyi başarıyor. Yarın ŞOK'ta akıllı saat ve powebank89,90 TL'den satılacak. ŞOK 4 Kasım aktüel ürünler kataloğu...