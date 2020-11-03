ŞOK 4 Kasım aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'a yarın neler gelecek?

ŞOK 4 ve 10 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler yayınlandı. Spor ve elektronik aletlerin ağırlıklı olduğu ŞOK aktüel ürünler kataloğu yarın raflarda yerini alacak. Çarşamba ve cumartesi günleri ŞOK'a birbirinden farklı çeşitte ürünler geliyor. Uygun fiyatları ile vatandaşın dikkatini çekmeyi başarıyor. Yarın ŞOK'ta akıllı saat ve powebank89,90 TL'den satılacak. ŞOK 4 Kasım aktüel ürünler kataloğu...