ŞOK 4 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK aktüel ürünler listesi..
ŞOK 4 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu araştırılan konular arasında bulunuyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? merak ediliyor. Markete her hafta Çarşamba ve cumartesi günleri yeni ürünler geliyor. Bu ürünleri almak isteyenler erken saatlerde marketlere gidiyorlar. 28 Ağustos ve 10 Eylül tarihleri aralığı için yayınlanan broşürde aşure gününe özel fırsatlar bulunuyor. 28 cm. çelik tencere 59,90 TL’den, 10’lu alüminyum kase 1,99 TL’den satışa çıkarıldı.
ŞOK 4 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu bu hafta da yoğun ilgi görüyor. ŞOK market aktüel ürünleri güncel olarak yayınlanıyor. Markete gelen ürünler arasında nelerin olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 28 Ağustos ve 10 Eylül tarihleri aralığı için yayınlanan broşürde aşure gününe özel fırsatlar yer alıyor. ŞOK 4 Eylül kataloğunda 3’lü Sütaş labne 15.95 TL, Golf Maraşım Dondurma Çeşitleri 14.95 TL yerine 10.95 TL, Domestor çamaşır suyu 23.95 TL yerine 19.95 TL, Hope saç boyası 8.95 TL, Fo Deodorant 15.95 TL, Finish Tuz 9.95 TL yerine 7.96 TL'den satılıyor..