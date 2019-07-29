ŞOK 31 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ŞOK market aktüel ürünleri

31 Temmuz 2019 ŞOK market aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. ŞOK markette bugün neler var? Markete her hafta birbirinden farklı ürünler geliyor. Sınırlı sayıda gelen fırsat ürünlerini almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde marketlere gidiyorlar. Bu hafta kataloğunda elektrikli çelik cezve 47,90 TL’den, USB şarj cihazı 14,95 TL’den, ayaklı servis tabağı 26,90 TL’den, dikdörtgen gravürlü tepsi 24,90 TL’den satışa çıkarılıyor. Katalog içerisinde ayaklı kase 21,90 TL, çelik köfte tepsisi 15,95 TL fiyatı ile bulunuyor.