Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6053
  • 6,2406
  • 254.717
  • 103179
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. ŞOK 31 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ŞOK market aktüel ürünleri

ŞOK 31 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ŞOK market aktüel ürünleri

ŞOK 31 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var" İşte ŞOK market aktüel ürünleri

ŞOK 31 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. ŞOK market aktüel ürünleri arasında neler var? Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri yeni ürünler market raflarına ekleniyor. Bu hafta kataloğunda elektrikli çelik cezve 47,90 TL’den, USB şarj cihazı 14,95 TL’den, ayaklı servis tabağı 26,90 TL’den, dikdörtgen gravürlü tepsi 24,90 TL’den satışa çıkarılıyor. İşte aktüel ürünler listesinin tamamı…

31 Temmuz 2019 ŞOK market aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. ŞOK markette bugün neler var? Markete her hafta birbirinden farklı ürünler geliyor. Sınırlı sayıda gelen fırsat ürünlerini almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde marketlere gidiyorlar. Bu hafta kataloğunda elektrikli çelik cezve 47,90 TL’den, USB şarj cihazı 14,95 TL’den, ayaklı servis tabağı 26,90 TL’den, dikdörtgen gravürlü tepsi 24,90 TL’den satışa çıkarılıyor. Katalog içerisinde ayaklı kase 21,90 TL, çelik köfte tepsisi 15,95 TL fiyatı ile bulunuyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ezgi'yi kızdıran anne ihmali
Aleyna Tilki'nin heykeli için hazırlıklar tamam
Hadise: Kadın sanatçıların arkasındayım
Amine'ye özel koruma
Rocky Balboa bu defa göçmen yetiştirecek
<p>Yaklaşan Kurban Bayramı için kurbanlık satışları başladı. Vatandaşlar İslam´ın farz ibadeti olan

İyi Kurbanlık Nasıl Anlaşılır?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Akıllı mühimmat 'Atom' göreve başlıyor!

Asfalt çalışmasının sona erdiği FSM Köprüsü havadan görüntülendi